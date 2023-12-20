【時報-台北電】外匯評論：

1.USD/JPY

華爾街日報報導舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利稱，美國今年通貨膨脹改善，明年美國聯邦準備理事會(FED)下調指標利率可能適宜，並據北韓週二表示，週一發射一枚火星-18洲際彈道導彈是一次演習及發出強烈警告訊號，增添美元兌日圓壓力，但日本央行(BOJ)如預期維持短期利率目標在負0.1%、十年期公債收益率目標在0%左右及1.0%的參考上限，更承諾必要時毫不猶豫加大刺激力度，突顯決策者傾向等待更多線索判斷工資漲幅是否足以保持通貨膨脹率在2%目標附近，打擊日圓走貶，美元兌日圓自142.23低點上漲。

隨後日本政府在12月經濟月報中維持整體經濟評估及兩個月來首次上調企業信心看法，並據日本共同社報導，日本2024財政年度預算料超過110兆日圓，為十二年來首次削減支出，另外兩位日本政府消息人士稱，利率上升抑制投資人對長天期債券偏好，財務省提前實行削減二十年期公債發行計畫，而且美國11月建築許可較前月跌2.5%至年率146萬戶，但房屋開工攀升14.8%至年率156萬戶，並據里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金認為FED目前處於有利地位及亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克稱目前無降息迫切性，提振美元兌日圓至144.95高點。隨著美國10月整體資本淨流出838億美元及中國連續七個月減持美國公債，導致美元回落。預估今日美元兌日圓支撐於143.60-80，阻力於144.60-80。

2.EUR/US

昨日澳洲央行(RBA)公布12月5日會議紀錄顯示曾考慮連續第二個月升息，但通貨膨脹有足夠鼓舞人心的跡象而暫停本次加息，是否進一步收緊政策將取決於未來數據表現，會議記錄確認鷹派傾向，並據澳盛銀行(ANZ)調查紐西蘭12月企業展望與活動指數分別升至33.2及29.3，企業信心指數更達到2015年3月以來最高水平，而且BOJ按兵不動引發日圓全面賣壓，推升澳幣和紐元，帶動歐元兌美元穩守1.0913低點。

據歐洲央行(ECB)管理委員會委員維勒魯瓦稱，歐元區通貨膨脹率最遲2025年回到2%，降息明年某個時候發生，而且歐元區11月消費者物價調和指數(HICP)較前月跌0.6%超過預期，但較上年同期漲2.4%符合預估值，並據法國央行(BOF)在季度展望中樂觀預測通貨膨脹下降提振消費者購買力，經濟活動2025年復甦，而且美元繼續掙扎，扶助歐元兌美元升至1.0987高點。預估今日歐元兌美元支撐於1.0930-50，阻力於1.1000-20。

3.GBP/US

週二英國工業聯盟(CBI)公布12月訂單差值升至負23，截至12月的三個月內，製造業產出結束連續四個月下降，激勵英鎊兌美元自1.2637低點上漲。隨著英國央行(BOE)副總裁布里登預計貨幣政策一段時間內保持限制性，而且英國公債收益率高於美國公債收益率，增加英國固定收益率資產吸引力，BOE明年降息幅度可能小於FED，擴大英鎊兌美元漲幅至1.2761高點。預估今日英鎊兌美元支撐於1.2700-20，阻力於1.2790-1.2810。(遠東商銀外匯保證金交易提供)

※以上資料僅供參考，請務必審慎評估風險和妥善規劃財務，本文不負擔盈虧之法律責任。