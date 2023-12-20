【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數17608.35點，漲31.80點；總計565家漲、113家跌、168家持平；委買4569858張、委賣1892144張；總成交值31.20億元。

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