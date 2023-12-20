【時報記者王逸芯台北報導】佳世達(2352)集團旗下互動(6486)今年取得大巨蛋網路建置案，帶動11月營收撐竿跳。展望2024年，受惠電信合併帶動4G、5G網路整併需求，加上3G網路汰停，力拚推升營運持續加溫。
互動11月營收暴衝至4.83億元，月增加336%，年增加191%，累計前11月營收17.7億元，年增加20.4%。累計前三季稅後純益1.27億元，年增加21%，每股稅後純益3.08元，平均毛利率47%。互動11月營收大幅躍進，主要是因為認列大巨蛋網路建設案。
互動為系統整合商，鎖定電信暨寬頻的多元化系統整合、行動網路、地理資訊、數位媒體、雲端資訊及5G創新應用。股權結構上，佳世達透過仲琦持有互動約38.3%持股，明泰則持互動約5.91%。
總經理劉美蘭表示，互動透過5G創新應用打造5G核網基站設備、端到端、專頻專網等解決方案，已經打入政府、電信、PCB智慧工廠等案場。另外，除了既有業業務，互動今年也積極切入微波及衛星解決方案。
互動行動網路業務包含4G、5G基站、室內外涵蓋等，中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)及合併前的亞太電及之星均為互動客戶，不僅如此，互動更參與國家音樂廳及中正紀念堂5G專網案，近期遠雄巨蛋啟用，互動也參與電信業者打造AV影像工程案及網路建置等。
展望未來，劉美蘭表示，隨著電信產業整併，2024年4G、5G網路持續進行整合，同時業者將強化5G室內涵蓋需求，加上政府要求2024年6月3G網路汰停等，均是互動營運成長的契機。
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