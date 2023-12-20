近來台灣配息型ETF受到投資人青睞，規模與受益人數屢創新高。為符合投資人需求，市面上不只有年配、半年配、季配，月配更是近來產品趨勢。當配息頻率愈頻繁，投資人能愈快取得現金流，似乎是件好事，然而真的是如此嗎？
選擇配息型ETF時，可納入以下幾點因素考慮，（1）了解配息組成收益分配來源來自股利所得、資本利得及收益平準金三部分。有些ETF配息率較高，但主要來自資本利得，而不是股利，此時市場不佳配息可能會大幅減少。又或為穩定配息而採用來自本金的收益平準金配息。所以投資人不應只關注配息的結果，應了解配息的組成，選擇適合自己風險承受的產品。
（2）費用及交易成本ETF每次執行配息後，淨值會同步扣除配息金額而下跌，而依照含息淨值推算的報酬率並不會因為配息而改變，但過度頻繁的配息頻率將導致投資人需承擔再投資成本。
另外，若收益分配帳戶與交割帳戶不同時，投資者也需承擔匯費，建議投資者根據自行現金流需求而投資月／季／半年或年配的ETF，更重要的是考量費用及交易成本後，選擇的ETF是否符合長期投資趨勢，非僅追求高頻率配息的ETF。
（3）年化配息率的迷失與填息風險基金年化配息率不代表基金報酬率，且過去配息率也不代表未來配息率，基金的配息率會隨著市場波動而變動，因此不應只著眼於年化配息率，而忽略填息的觀念，除息日當日股價通常會跳空，如果基金填息日長，又或在下一次配息前都沒填息，代表沒有賺到錢，甚至可能貼息賠錢，而通常年化配息率越高填息風險也越高。
配息型ETF可為投資人提供相對穩定的現金流，但投資人在選擇時，還應注意ETF的成分股組成與篩選邏輯，是否與產業趨勢相符合，同時依上列因素多方評估基金風險，避免落入文字與數字的迷思。
投資理財不是絕對，而是尋求相對的最適解，因此，無論選擇哪一種配息頻率，都應做足功課，根據自身投資目標及需求做出明智的決策。
（台新投信提供，陳欣文整理）
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