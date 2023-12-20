各產業別投資級債券今年發行概況

隨經濟趨緩及物價下滑，美國聯準會官員預期明年降息循環可望啟動。投信法人認為，邁向降息循環的同時，穩健型布局不妨適度配置高評級債券，從近期市場偏好度觀察，藉由長抱金融債券ETF可獲投資收益機會。

第一金美國10+金融債ETF經理人高若慈表示，觀察今年在各產業別投資級債發行上，新發行金融債券相對其他產業，有較高溢價及超額認購倍數，顯示市場對於金融債的投資偏好，從最新投資評價觀察，投資金融債也享有長期投資優勢，包括存續期間4.3年較短、金融債信評多數達A級以上較其他產業佳，且到期殖利率為5.31％，相對其他產業具備投資吸引力。

市場高度反應明年聯準會降息預期，美公債殖利率大幅下滑，同屬高評級的金融債券，到期殖利率在5％的水準，有長抱收益優勢。

明年一旦啟動降息，利率趨勢進入向下循環，債市可望持續擁抱多頭，目前是參與金融債投資收益較佳布局時點。

中信高評級公司債經理人游忠憲指出，美國經濟明年面臨進一步放緩的前景，可能朝向溫和衰退趨勢發展，建議可布局良好信評兼顧資產品質的投資等級債，違約率相對低且收益水準佳，另一方面則可搭配中長天期債券，可待明年降息啟動之後，有機會參與債券價格上揚的資本利得。

Amundi鋒裕匯理（亞洲）美國資深投資專家Gregoire Durel分析，投資等級債浮現三大利多，一是現在殖利率高，為20年最高，將是未來幾年的收益主要來源；二是美國景氣放緩加上美國降息，未來投資等級債將出現資本利得，創造額外收益；三是股債相比下，債券價格比股票更有吸引力。其中，投資等級債最為看好金融債，尤其目前銀行、保險業發行的金融債有更大利差。

國泰10Y+金融債基金經理人鍾郁婕建議，追求穩健配息的投資人，可適當布局金融債，除透過股、債配置增加資產抗震力外，同時鎖定目前偏高的殖利率水準，有機會創造每月安穩現金流。