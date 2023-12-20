美國REITs在美國聯準會立場偏鴿派激勵下，近期展開反彈攻勢。投信法人指出，美國REITs的2023年獲利展望有45％公司上修，資料中心、通訊、工業上修比例最高，財報表現穩健。目前整體市場淨值大幅折價19％，未來一年本益比約15倍，股利率達4.5％，評價上極具吸引力。
台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，雖然美國高利率環境將延續，但也表示美國經濟狀況勁強，對REITs反而是有利條件，且目前市場普遍預期聯準會升息進入尾聲，根據經驗，過去三次聯準會停止升息後至開始降息期間，美國REITs漲幅均超過15％。2024年上半年將有機會走回多頭格局，建議利用短線震盪整理格局分批在局，以掌握明年漲升行情。
日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊認為，根據NIC MAP Vision的最新數據，截至2023年第三季，高齡住房入住率持續復甦，第三季增長0.8個百分點，達到84.4％，入住的高齡住房單元數量達到創紀錄水平。市場預期聯準會將於明年中旬開始降息，使美國債市重獲助力，升息已進入末升段，高齡住房入住率亦持續改善中，可留意長照REITs後續表現。
兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊強調，新加坡REITs今年第三季財報、經營數據陸續公布，租金收入大致維持正成長，盈餘部分則持續受到較高的財務費用、匯兌評價損失侵蝕之下，整體為個位數衰退。看好酒店住宿及工業類相對具有吸引力。
大華資產管理（UOBAM）亞太股票投資分析部副總劉蘇芳分析，觀察2010年以來，美國10年期公債與星REITs的走勢，明顯發現在多數情況下，兩者有明顯的負相關。隨著美國聯準會的利率即將見頂，星REITs接下來一年可望進入爆發性成長，後市表現可期。
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