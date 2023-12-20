電動車2024成長看俏

預期美國聯準會明年將降息，利率水準已自高點顯著下降，且預期明年將持續走低，低利率環境有利利率敏感度高的科技與軟體成長股股價表現。投信法人表示，電動車銷量成長，加上各國政府持續積極展開能源轉型政策，依然看好全球電動車未來成長趨勢。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，根據Marklines、中汽協預估，2024年電動車市場可望保持平穩態勢，預計2024年美國電動車銷量有望達245萬輛，年成長率達53％，歐洲電車銷量預計為350萬輛～360萬輛，年成長率為15％～20％，大陸電動車2024年年成長率有望達28％，2024年可望仍是電動車市場表現亮眼的一年。

台新投信分析，全球加緊達成減碳目標下，電動車的需求量及成長速度也持續加快，工研院產科國際所預估，今年全球電動車銷量將突破2,000萬輛，達2,064萬輛規模，年增28.3％，占總汽車銷量逾20％；大陸是全球最大的電動車市場，隨電動車市場快速發展，IEA上修全球電動車銷量預期，預估到2030年，全球汽車銷售市場中有35％是電動車，高於預估的25％。

長線在環保意識日益抬頭下，電動車市場已不可逆，各國政府紛紛祭出刺激政策，除祭出相關補貼政策外。根據Statista推估，電動車未來五年的產值年複合成長率將高達1成左右，IEK更估計，電動車市場規模在2040年將達智慧型手機的2.3倍。電動車可說是成長性相對明確的產業，相關基金中長線行情看俏。

中國信託投信認為，電動車市場競爭加劇與電池成本下滑，使電動車車種普及化且價格較親民，因此2024年全球電動車市場將持續亮麗成長年增25％，滲透率將上揚至19％，全球車用半導體營收將持續超前其他應用，並且ADAS與智慧座艙趨勢，持續挹注內容價值提升；且各國公共充電樁車樁比仍低，2024年充電樁建置將維持高速成長，可望帶動相關台廠營收成長。