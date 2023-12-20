印度挾著強大的經濟成長優勢，股市持續創新高，據高盛報告指出，印度交易所500指數BSE成份股中，有54％的「翻倍股」，五年滾動期間內出現漲幅超過10倍以上，同期間台灣只有18％。法人指出，今明年印度企業獲利仍強勁，名列全球前茅，印股基金定期定額布局看俏。
台新印度基金經理人黃俊晏表示，印度製造業的重要性逐步提升，印度政府提供1,700億盧比（21億美元）的財務援助，鼓勵企業把供應鏈自大陸分散至印度，新的世界工廠正在加速成形。美國總統拜登先前設國宴款待印度總理莫迪，宣示兩國緊密合作；莫迪總理訪美也拜訪Tesla創辦人馬斯克，力邀Tesla到印度設廠；蘋果執行長庫克預計2027年的蘋果iphone超過50％將在印度生產。隨著世界工商的地位大幅提升，印度中長線經濟成長力道強勁。
2022年印度經濟規模提前超越英國，較原定2025年提早3年；原先預計2029年超越日本，也提前至2027年；而印度股市市值也可望於2030年擠進前五。
群益印度中小基金經理人林光佑指出，印度股市14日再度創下歷史新高，過去一個月上漲，主要反應美元和美債殖利率大幅下跌對全球股市投資的助益，近期有目前執政黨BJP贏得四邦地方議會選舉的利多。印度才獲國際資金MSCI最新一季提升指數權重，GDP又傳佳績。
目前印度市場已重回多頭走勢創新高，未來在資金熱潮與經濟基本面成長飆速下，印度股市後市表現可期，預期這波行情有機會走至明年5月國會大選前後，看好類股為景氣循環類股、原物料、銀行、工業基建類股。
瀚亞印度基金經理人林庭樟強調，印度總理大選開跑，根據歷史經驗，選前選後都有一波上漲動能，隨印度政經風險逐漸降低，投資人情緒改善，尤其近期印度通膨有所緩解，市場也開始期待當地央行將採取暫停升息的動作，激勵股市續創新高。
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