政府百億減稅紅包來了！立法院昨（19）日三讀通過所得稅法第17條條文，除放寬學前幼兒特扣額規定，房租支出除改列特別扣除，額度也調高為18萬元，加上基本生活費、伙食費免稅額、綜所稅免稅扣除額等3項同步調高，預計明（2024）年元旦施行，後（2025）年5月申報綜合所得稅時適用。

1.學前幼兒特別扣除額：適用對象自5歲以內提高至6歲以內，並取消排富條款，額度部分，則自1人12萬元調整為第1名子女15萬元、第2名以後子女加成50%，等於每人可扣除22.5萬元，減稅利益約23億元，67萬名爸媽受惠。

2.房租支出由列舉扣除額改為特別扣除額：額度自12萬元提高至18萬元，但限所得稅申報適用稅率低於20%以下者，估46~102萬戶受惠，減稅金額上看71億元。

3.基本生活費調高至20.2萬元：個人基本生活費由19.6萬元調高6000元調至20.2萬元，估計235萬戶受惠，減稅利益189億元。

4.伙食費免稅額調高至3000元：從每月2400元調高600元至3000元。

5. 綜所稅免稅額和扣除額：配合物價指數漲幅，除免稅額增5000元至9.7萬元、標扣額增7000元至13.1萬元、薪資和身障扣除額增加1.1萬元至21.8萬元，預計662萬戶受惠，合計減稅175億元。