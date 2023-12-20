【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析：
●投銀Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示，今天都和聯準會有關。今年來到這個時候，市場沒有什麼真的能帶來任何下行壓力的題材。投資人高度重視的，如牛市和熊市，這顯然是重大的心理關卡，但更重要的是，這波行情的廣度正在擴大，動能就在那裡，而經濟正在印證這個走勢。在談到近日聯準會決策官員接連釋出鷹派訊息時，Mayfield表示，市場可能超前聯準會一些，該央行試圖潑些冷水降溫是對的，但市場並沒有真的「買單」，聯準會也沒能改變這個氛圍。
●法國興業銀行美國利率策略部門主管Subadra Rajappa警告美國公債可能失去上漲動能，需求轉弱終將在2024年給債息帶來支撐，在聯準會12月會議後大舉買入美國公債的投資人應謹慎留意。該銀行維持到明年中，美國10年期債息將跌至3.75%觸底的預測不變，與目前的3.90%相比只跌15個基點。Rajappa表示，供需問題將在2024年持續困擾美國公債市場，對美債的需求可能轉弱。
●Bokeh Capital Partners創辦人Kim Forrest表示，這種買股的基調正在紮根，除非有什麼消息使風向轉變，否則美股可能會因為這樣的基調逐日走高。
●RBC Capital Markets美股策略分析部門主管Lori Calvasina表示，美股在過去幾周大漲後，短線上標普500指數面臨拉回整理的風險。此外，相較於歐股，美股的估值已經升至歷史高點，許多外國投資人對美國明年的大選感到擔憂，流入美股的資金已經開始減少。Calvasina並表示，在過去4年當中，標普500指數有3年在1月下跌。
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