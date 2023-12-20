台積電董座劉德音拋出震撼彈，宣布明年股東會結束後退休，引起市場高度關注，台積電ADR股價小漲0.94美元（或0.91%）至103.87美元，今（20日）台積電早盤上漲2元，觸及587元。台股則以17608.35點開出，隨後上漲超過50點。

美股四大指數收紅，道瓊上漲251.90點（或0.68%）至37557.92點，那斯達克指數漲98.03點（或0.66%）至15003.22點，標普500指數漲27.81點（或0.59%）至4768.37點，費城半導體指數漲21.77點（或0.53%）至4125.56點。

台股昨（19日）下跌75.48點，收在17576.55點，成交值3209.28億。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計賣超73.22億。自營商賣超78.09億，投信買超3.22億，外資及陸資買超1.65億。

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