企業老闆還是等不到降租！世邦魏理仕19日公布最新研究報告指出，預期2024年還是「房東市場」，租金可望維持和緩上揚走勢。
世邦魏理仕研究部主管李嘉玶今天表示，今年台北市辦公室租賃市場，位於中心優質辦公室淨去化量總計6,253坪，顯示市場逐漸擺脫需求低迷的窘境。然而，由於今年共有約26,600坪之新供給釋出至市場，第4季平均空置率較去年底增加1.5個百分點，升至5.1％。
觀察最新租金表現，李嘉玶指出，第4季台北A辦及B辦平均租金分別為每坪3,036元、1,888元，均呈現緩升格局。
其中A辦市場平均租金年增率僅1％，為2018年來最低成長，而過去向來是市場最大驅動力的信義基隆區A＋辦公大樓，今年內租金漲幅僅約0.5％，顯示外商租戶強調成本控管的趨勢，已對A辦租金成長動能造成影響。
世邦魏理仕顧問暨交易服務部主管李智偉表示，2024年整體租賃需求將因經濟表現好轉而有所上升，然而未來一年台北市中心辦公室新供給合計逾2.7萬坪，使得平均空置率將小幅增加至5.8％。
李智偉表示，由於市場上高達近八成優質商辦的空置率低於3％，預料2024年多數房東仍將握有談判優勢，平均租金將維持和緩上揚走勢。
世邦魏理仕指出，由於未來數年市區新增供應持續增加，部分A辦大樓房東為避免流失租戶及縮短招租期，中短期內將維持租金開價不變，甚或在租賃條件上釋出更多彈性。
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