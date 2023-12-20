印度大選開跑，投信法人分析，過去四次印度大選，從國內經濟附加價值毛額（GVA）角度觀察，選前將略有下降，選後則普遍有所提升，根據歷史經驗，大選行情將從選前延續到選後，預計股、匯市在選後續漲動能也會相對強勁。
瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，目前印度市場在全球主動型基金中的占比仍偏低，若基金能提升印度指數比重，將會進一步推升印股的走勢。印度基本面與政策面加持下，長期成長動能仍不變，2024年大選行情與選後行情，也將持續推升印度經濟與股市表現，建議透過定期定額方式介入掌握行情。
群益印度中小基金經理人林光佑指出，印度政府積極推動改革刺激政策以及改善經商環境，以吸引海外資金進駐，無論是在企業投資或是內需消費方面，皆擁有相當大的成長潛力。在政策支持及內需強勁帶動下，企業獲利持續轉佳，經濟數據也持續轉佳，從經濟成長角度來看，包括世界銀行、IMF等研調機構皆看好印度經濟，給予未來兩年經濟成長正面展望，後市持續看好，可說是新興市場中最具投資價值的國家。
野村投信投資策略部副總經理張繼文認為，印度第三季經濟成長率7.6％，大幅超越市場預期，居全球主要經濟體之冠，強勢的經濟表現讓各大券商紛紛再度上調印度全年經濟成長率預測，包括標普全球、花旗集團、巴克萊均上修印度成長率預測值。
印度經濟正要經歷S曲線中間部分的上升階段，由於結構性原因，印度將在未來10至20年的大部分時間，維持全球成長最快速的經濟體地位，其中工業化、家庭所得成長及能源消耗的增加，將達到最快速度，以及實現經濟成長的巨大潛力。
根據IMF發布今年人均GDP調查顯示，大陸約1.3萬美元，印度約2,600美元，兩者之間有5倍以上差距，顯示印度經濟巨大增長潛力。
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