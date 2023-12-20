【時報記者王逸芯台北報導】美國Fed上周鴿派轉向持續發酵，美股四大指數延續漲勢，全數收漲，道瓊指數收漲251點，連續五個交易日創下收盤新高。今(20)日適逢台指期結算日，台指期開漲0.22%、電子期開漲0.11%、金融期開漲0.19%。

台股週二雖失守五日線，所幸十日線有撐，終場以下影線黑K作收，顯示短線多方仍積極防守，加上指數 並未跌破12月14日起漲紅K低點，指數仍維持多方格局，台股後市仍可偏多看待。

籌碼面部分，三大法人淨空單增加2849口至-7428口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加5123口至-17223口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3787口至-8994口。

統一期貨表示，自營商選擇權、現貨穩站賣方，加上外資期貨空單創高，十大特法逢低追價空單，可能使台指轉向弱勢格局。台指期昨開低跌破五日線後出現賣壓，使指數拉回至上周四的向上跳空缺口之內，後續若現回補缺口行情，留意期貨主力能否在缺口起點附近大額回補空單，使盤勢止穩，否則留意台指可能還有拉回的空間。