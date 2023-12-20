時報-商情早報
1.美元下跌 紐約期金漲近1%。
2.LME:12/19期銅收8593.50美元/公噸，漲111.00美元。
3.NYMEX:1月輕質原油漲0.97美元，每桶為73.44美元。
4.西德州原油上漲1.07美元，每桶為73.23美元。
5.12/19BDI運費指數為2219.00。
6.SICOM:天然橡膠1月期貨RSS3上漲0.80美分。
7.NYCE:3月棉花漲0.36美分，每磅為79.46美分。
8.CBOT:1月黃豆粉跌9.60美元，每公噸為403.20美元。
9.12/19TRJ-CRB上漲1.80，為267.70。
10.SGX:62%鐵礦石報每公噸134.46美元，漲0.13美元。
商情綜述:
1.貴金期貨-美元下跌，周二紐約期金漲近1%；受惠於美元與美債殖利率雙跌，同步推助金價為連兩日上漲，而市場預期美國聯準會(Fed)有望降息的機率升溫，以及投資者靜待本周將出爐的一連串經濟數據；終場收盤報價，2月黃金漲11.60美元，報每盎司2052.10元；3月白銀漲0.21美元；1月白金漲11.50美元；3月鈀金漲41.50美元。(王思涵整理)
2.LME基本金屬-供應擔憂，期銅漲逾1.3%；因第一量子公司(First Quantum)位於巴拿馬的Cobre礦區的供應存在不確定性，礦場關閉加劇了供應前景擔憂，加上，美元指數下滑，美元走軟使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，致倫敦(LME)銅價上漲。終場周二指標期銅上漲111美元；期錫上漲317美元；期鎳上漲245美元；期鋅上漲42.5美元；期鋁下跌20.5美元；期鉛上漲6.5美元。(呂方維整理)
3.原油期貨-紅海航運問題延續，周二國際原油期貨續漲，因紅海海運船遇襲事件加劇，引發投資人對供應中斷的擔憂，多家油運公司繞道運輸，亦增加了運輸成本，並可能延期交付，推助歐美原油期貨漲逾兩周高點，終場美國NYMEX-1月輕質原油期貨上漲0.97美元，報73.44美元/桶；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨上漲1.28美元，報79.23美元/桶。(鄧凱綺整理)
4.航運指數-需求低迷，周二BDI指數續跌逾3周新低；因貿易活動面臨季節性下降，導致乾散貨噸位需求減少，巴西航線成交寥寥，海岬型船運價減少超過1700美元，連帶令終場波羅的海乾散貨BDI指數，跌逾3周以來新低；其中最新報價BDI指數下跌69點，收2219點，跌幅3%；BCI指數下跌206點，收3730點，跌幅5.2%；BPI指數上漲9點，收作1915點，漲幅0.5%；BSI指數下跌11點，收作1408點，跌幅0.8 %。(王聖為整理)
5.橡膠期貨-利空消息拖累，周二上海天膠期貨回落；由於購屋者情緒低迷和負債累累的開發商壓低了銷售和投資，故零售業活動低於預期，致中國房地產業在11月出現惡化，此外上周上海倉庫橡膠庫存增加6.3%，抵銷了歐美油價上漲的利空消息，終場上海天膠期貨走勢回落；其中大阪交易所OSE橡膠5月期貨跌0.8%，報每公斤233.6日圓；新加坡交易所SICOM橡膠1月期貨跌0.3%，報每公斤144.50美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨跌0.2%，收於每噸13580元人民幣。(王聖為整理)
6.穀物期貨-周二芝加哥穀物期貨多收黑，其中大豆期貨走低，因天氣預報指出巴西乾旱作物帶將在未來幾天有急需的降雨，交易商表示，堪薩斯城硬紅冬小麥期貨因技術反彈而上漲，因此帶動芝加哥小麥走揚，儘管埃及購買俄羅斯小麥，凸顯了俄羅斯供應龐大且價格較低，玉米期貨跌至近三周低點，受原油價格因紅海安全風險而擴大漲勢 ，終場3月小麥漲5.75美分，3月玉米跌4.25美分，1月大豆跌14.5美分，1月黃豆油漲0.09美分，1月黃豆粉跌9.6美元。(倪淑茹整理)
7.棉花期貨-美元疲軟，周二ICE棉花期貨上揚；受惠於美元下跌0.5%，增加投資人以美元計價的棉花更具吸引力，加上國際油價上漲，同步推助期棉漲近1%，並中止連3跌，另外，投資者將靜待美國每周出口銷售報告；終場ICE美國交易所2號棉花3月棉漲0.46%，報每磅79.46美分；中國鄭州商品期貨1月期棉結算跌0.1%，報每公噸15350人民幣。(王思涵整理)
8.鐵礦石期貨-需求疲軟，新交所鐵礦石跌近0.8%；因全球最大鋼鐵消費國中國，部分鋼鐵製造商進行更多的維護整修工作，導致開工率下滑，抑制了鐵礦石需求，加上，中國華北許多地區的大雪導致物流中斷，鋼廠鋼材庫存堆積，致新加坡鐵礦石期貨價格受挫下跌。終場周二新加坡交易所58%鐵礦石近月跌0.74%，報每噸122.44美元；62%鐵礦石近月漲0.1%，報每噸134.46美元。(呂方維整理)(商品行情網)
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