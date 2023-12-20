今年來全球股債市表現倒吃甘蔗，加上ETF及新基金募集吸金助攻，帶動境內基金總規模來到6.39兆元再創新高，累計今年成長幅度達31％，總計有七家投信規模成長超越整體平均最突出。
今年以來投信整體規模紛創新高，其中元大投信1.3兆元創歷史新高，也是國內唯一單家投信規模破兆元者，增加4,132億元，居投信之冠；國泰投信大幅成長近4成，以8,183億元緊追在後。其他中型投信衝更快，以增幅來看，復華、永豐、統一投信成長幅度最多，總計七家投信規模增幅優於整體規模的31％增速。
據投信投顧公會統計，境內基金總規模在8月站上6兆元大關後緩步震盪向上，11月因聯準會停止升息、美債殖利率自高檔回落，帶動股債市大漲，規模增幅達6％，創下今年單月最大漲幅，復華、群益、元大、野村等投信同期間漲幅更有逾8％。
今年ETF百花齊放及新基金募集，成推升規模創新高的大功臣，以台股配息型ETF、美債ETF最吸金。累計今年來規模增長幅度超越整體平均的投信業者共有七家，復華投信6月發行首檔台股月配型ETF─復華台灣科技優息吸金逾千億元，帶動今年整體成長1,729億元、成長65.2％拿下冠軍；永豐、統一各增加292億元、535億元，增幅各61％、58％拿下二、三名；群益、元大、中國信託及國泰等四家新募集及既有美債ETF齊發力，今年來規模增長都超過千億元，成長幅度皆優於整體平均的31％。
復華投信投研團隊表示，FED結束升息循環、企業獲利成長動能提升、半導體邁入向上週期，有利帶動2024股債雙漲格局，持續看好台股及全球科技股走勢，各債市因通膨疑慮下降，也將吸引資金回流而有表現空間，並挹注基金規模成長動能。
中信成長高股息ETF基金經理人張圭慧建議，台股氣氛謹慎樂觀，但股市漲多須留意修正機會，若遇回檔時，可適時布局相關ETF部位，參與後市漲升行情。
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