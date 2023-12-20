日本股票市場迎來新時代，企業開始重新思考經營策略。瑞士百達日本股票團隊認為，公司治理改善、通膨上升是日股逆轉勝的關鍵，資本支出和併購增加，可幫助企業實現更強勁的獲利成長並提高投資報酬率。投資人可以布局日股基金，透過經理人由下而上的選股方法，深入挖掘每家公司的特點，獲得最大程度報酬。
瑞士百達日本股票團隊指出，公司治理改善和通膨回歸將影響企業資產負債表和投資者報酬。預計企業將開始花費高達258兆日圓的現金儲備，包括股份回購、股息支付、併購和資本支出，不再將現金留在資產負債表上，這對投資人是好消息。
根據日本央行調查，日本企業計劃以40年來最快的速度進行投資。瑞士百達的經濟學家預測，2024年日本的國內生產總值將成長約1.5％，高於潛在經濟成長率，也比美國和歐元區更快。
公司治理改善也在助推結構性行情，現在97％（三年前僅有80％）的上市公司提供英文投資人資料，99％（2014年僅為22％）的公司至少擁有兩名獨立董事，且政府開放對日本股票的免稅投資，進一步提升對股票的需求。
但不是所有公司都能適應這個新常態，投資規劃不善可能產生反效果，例如日本的科技產業與美國的科技產業就大不同，日本的科技產業更加多樣化，包括精密工程、電子元件和高科技功能材料，不像美國由通訊服務和服務系統提供商等少數巨頭主導。
瑞士百達日本股票團隊認為，隨經濟成長，投資日本企業變得更具吸引力，投資者如果能夠辨別出能夠利用這些變化並發展業務的公司，將能夠獲得更有吸引力的投資機會。
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