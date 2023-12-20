日本央行利率會議維持超寬鬆的貨幣政策沒變，同時對明年薪資增長，實現2％通膨目標表示樂觀。投信法人表示，日股期待經濟脫離通縮及企業治理改善帶動股東權益（ROE）成長的利多支持，投資前景依然看好，適合進場布局。
瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊分析，日本央行近日召開利率政策會議，決議結果顯示「沒有必要急於做出調整YCC退場機制」，意味著YCC退場時間點可能落在2024年中前後甚至更晚的預期，無論如何，日本央行未來若有更明確的立場與態度，對市場來說都是正面消息。
日本企業整體都受惠於東京證券交易所（TSE）所推動的企業財務重整計畫，因此企業價格評價與資金效率有望見到明顯改善，由於該政策截止於2026年，預期利多因素得以支撐企業獲利成長數年，預期企業財務重整仍然完整，再加上企業獲利與相對更吸引人的風險調整後報酬率，將延續投資人對日本中長期投資的熱度。
元大日本龍頭企業基金研究團隊指出，持續看好製造業循環觸底回升，及伴隨庫存回補行情，預期大型龍頭企業扮演領銜經濟與股市成長的市場焦點；基金操作仍以日本製造業為配置核心，適度配置金融股、貿易等受惠日銀貨幣政策正常化產業，掌握日股長線潛在的漲升行情。
野村日本領先基金經理人朱繼元強調，日本薪資跟物價的循環持續進步，企業調升產品價格的同時也調升員工薪資，然而受到全球高通膨的影響，實質薪資仍呈現負成長，壓抑消費表現，雖然循環有逐步改善，但目前看來消費尚未達到日銀心中足以帶領穩定通膨的程度，預期日本央行將持續維持寬鬆基調，直到看見薪資、通膨及消費出現明確的正向循環。
多數企業薪資調整已反映今年春鬥結果，預期到年底前薪資成長多在1.5％～2％區間震盪。日本勞動組合總連合會12月1日決定，2024年春鬥要求薪資調升幅度「5％以上」， 比2023年目標「5％左右」更高，對明年薪資調幅是正面指標。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：