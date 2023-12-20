境外日本基金近一年績效前十強

日本央行利率會議維持超寬鬆的貨幣政策沒變，同時對明年薪資增長，實現2％通膨目標表示樂觀。投信法人表示，日股期待經濟脫離通縮及企業治理改善帶動股東權益（ROE）成長的利多支持，投資前景依然看好，適合進場布局。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊分析，日本央行近日召開利率政策會議，決議結果顯示「沒有必要急於做出調整YCC退場機制」，意味著YCC退場時間點可能落在2024年中前後甚至更晚的預期，無論如何，日本央行未來若有更明確的立場與態度，對市場來說都是正面消息。

日本企業整體都受惠於東京證券交易所（TSE）所推動的企業財務重整計畫，因此企業價格評價與資金效率有望見到明顯改善，由於該政策截止於2026年，預期利多因素得以支撐企業獲利成長數年，預期企業財務重整仍然完整，再加上企業獲利與相對更吸引人的風險調整後報酬率，將延續投資人對日本中長期投資的熱度。

元大日本龍頭企業基金研究團隊指出，持續看好製造業循環觸底回升，及伴隨庫存回補行情，預期大型龍頭企業扮演領銜經濟與股市成長的市場焦點；基金操作仍以日本製造業為配置核心，適度配置金融股、貿易等受惠日銀貨幣政策正常化產業，掌握日股長線潛在的漲升行情。

野村日本領先基金經理人朱繼元強調，日本薪資跟物價的循環持續進步，企業調升產品價格的同時也調升員工薪資，然而受到全球高通膨的影響，實質薪資仍呈現負成長，壓抑消費表現，雖然循環有逐步改善，但目前看來消費尚未達到日銀心中足以帶領穩定通膨的程度，預期日本央行將持續維持寬鬆基調，直到看見薪資、通膨及消費出現明確的正向循環。

多數企業薪資調整已反映今年春鬥結果，預期到年底前薪資成長多在1.5％～2％區間震盪。日本勞動組合總連合會12月1日決定，2024年春鬥要求薪資調升幅度「5％以上」， 比2023年目標「5％左右」更高，對明年薪資調幅是正面指標。