全球多數股債市近期上漲，MFS全盛表示，美歐央行的升息循環接近尾聲，經濟衰退將不再是關注焦點，在總體經濟環境波動仍高環境下，2024年股債依然有良好投資機會，尤其是在高利率環境下仍擁有穩定現金流量、具償債和獲利能力的企業特別值得留意。
在2024投資策略上，MFS首席策略分析師Robert Almeida指出，投資人擔憂經濟是否衰退，其實就是經濟回到再平衡狀態，金融海嘯後企業財務槓桿水準不斷提高，但大多用於股利成長、股票回購和企業收購，推高企業利潤率和資產價格的上漲，使目前股市估值確實並不便宜。
但這些企業借來的便宜資金，並沒有用在更換設備或建設產能上來創造更多現金流量，如今卻面臨必須用更高利率來償還債務的情況。體質欠佳公司在成本與支出升高下將一一被淘汰，讓經濟重新回到正常發展的軌道，接下來能夠存活就是相對擁有進入門檻高、商業模式難以複製、產品和服務價格合理以及具有高度產業競爭力的公司。
MFS固定收益投資方案團隊董事總經理Benoit Anne分析，隨通膨下降，美歐央行開始收手緊縮政策，短時間內貨幣政策雖不會立即轉向鴿派，但市場對聯準會升息的恐懼將跟著退場。隨著升息循環周期的結束，理當帶動利率波動率下降，將有利於固定收益資產的後市發展。
儘管明年經濟仍有軟著陸風險，但觀察歷史上景氣衰退都曾引發顯著固收資產利差擴大，並伴隨降息，現在景氣衰退擔憂既未反映在信用利差上，也未反映於利率上，可見美國經濟這次對利率走高的韌性較強，長期通膨展望相對溫和，固定收益市場即也將進入轉折點。
Benoit Anne認為，觀察固定收益資產的殖利率水準在目前都已來到10年來高點，估值也相對股市便宜，相當具有進場吸引力，現階段相對看好歐洲信用債與新興債。長期投資人明年資產配置可擴大布局固定收益的部位，同時達到管理流動性風險，及提供投組抗跌韌性。
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