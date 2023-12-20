【時報記者任珮云台北報導】圓展（3669）推出新一代USB實物（投）攝影機AVer U50+，成為圓展智慧未來教室的最新成員。圓展今年前3季獲利2.11億元，EPS為2.27元。
圓展在教育科技有領先的地位，近年來更透過創新產品與服務，幫助教師開發多元教學模式，以滿足學生個別學習需求，並配合教室空間彈性運用與資訊科技融合，打造更優質的學習環境。U50+以 800萬畫素、16倍數位變焦鏡頭呈現高達60fps的即時影像，讓在教室和遠端學習者都能看見清晰流暢的畫面；A3尺寸拍攝範圍、內建LED燈，加上鵝頸式手臂能夠滿足360度多角度拍攝，在任何環境中都能輕鬆捕捉老師人像或教材，協助老師完整展示教學內容。
此次推出的AVer U50+，憑藉著其輕量便攜的設計、隨時隨地皆可使用的便利性，且能輕鬆拍攝A3大小教材，U50+成為線上線下的混合式教學首選，提供老師更高效的教學體驗，讓學生沉浸於無所不在的學習中。
U50+除了高畫質的影像給予老師與學生更便捷、更高效的學習體驗，還具有以下特點，讓教師能夠更直覺地進行授課：
一、攜帶方便：U50+內建提把和可彎曲摺疊的鵝頸式手臂，輕鬆收納攜帶。此外，攝影機頭部可完全收合至溝槽，節省空間又安全。
二、隨插即用：U50+僅需一條USB線連接電腦，即可開始線上授課、線下拍照或錄製影片，為教學提供極大的便利性。有了U50+，老師無論身在何處都能隨時啟動教學。
三、支援雲端：U50+搭配圓展獨家研發的AVerTouch軟體提供即時影像註記、螢幕擷取、錄影等教學功能。同時還可串接Google Classroom，方便老師派發作業，並連接至Google雲端硬碟進行自動備份、即時讀取和儲存檔案，為老師打造無界限的教學便利性。
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