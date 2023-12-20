【時報-台北電】樂觀氛圍帶動美股續揚，投顧預料台股經歷修正後可望重啟漲勢。
市場持續沉浸在聯準會明年降息的樂觀氛圍中，美股主要指數全數上揚，漲幅介於0.53%至0.68%，其中以道瓊指數表現最為強勁。台積電ADR上漲0.91%，台指期夜盤僅小漲12點。國票投顧預期台股今早盤將於平盤附近開出，考量美股續揚可望激勵台股多軍士氣，加以近期外資偏多布局權值股，台股有望在權值股墊高下於盤中擴大漲幅，今日以五日線能否收復、預估量能放大以及權值股表現作為盤中觀察重點。
台股週二失守五日線，十日線有撐，終場以下影線黑K作收。
國票投顧表示，指數並未跌破12月14日起漲紅K低點，維持多方格局。由資金輪動來看，鋼鐵、航運類股仍為盤面上相對強勢族群，電子成交比重依舊不到六成，中小型電子股雖然賣壓湧現，不過權值股如台積電股價仍持穩於所有均線之上，故台股短線不悲觀，維持看回不回的預期，後續等待電子股回溫後，仍有高點可期。操作建議上，短線航運或其他強勢放量且具族群性個股可作為短線參考標的，另近期跌多的AI相關概念股基本面仍處在長線趨勢上，當前可分批布局。
在Fed決議落幕之後，市場焦點將回歸經濟面，本週相關數據，主要集中在台灣時間12月22日(五)，當晚美國將公佈核心PCE、消費者信心指數、1年期通膨預期，留意國際股市波動。回歸國內，時序來到12月中下旬，作帳行情進入衝刺階段，接著消費性電子展(CES)元月初將登場，相關個股可望提前暖身。（編輯：沈培華）
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