【時報-台北電】美股週二在投資人對經濟維持樂觀情緒和殖利率下跌的推動下表現強勁，主要指數收漲。害怕錯過年底季節性獲利的市場情緒亦有助整體表現；小型股表現優於整體市場也反映投機性交易的增加。美股主要指數皆上漲，Nasdaq指數上漲0.66%，S&P 500指數上漲0.59%，道瓊指數上漲0.68%，費城半導體上漲0.53%。

凱基投顧表示，周二大盤下跌，技術面跌破5日均線17604點最後收在17576點，顯示短線易陷入震盪，整理期間會拉長，但下檔只要力守17463點(7月31日高點)，後市仍可維持上漲走勢；盤面類股輪動到傳產股，OTC收在20日均線231邊緣，中小電子股票暫時比較缺乏買盤的力道。短線最重要的觀察重點在於，上周五高點17743點成交金額4483億元，是8月24日以來最大量，倘若沒有辦法盡快在5日內站上的話，台股就會陷入橫向整理的格局回測20日線17414點的情況，雖然長多態勢未改變，但是後市的波動就會變得比較大，操作難度也會更增加。

凱基投顧分析，周二傳產航運、鋼鐵是收紅，暫以類股輪動視之，本周盤面以航運業較有表現，盤面電子傳產資金呈現翹翹板的狀態，需資金能夠再回流電子主軸抬人氣信心，才會有利台股後續的上攻衝高。電子個別族群以樞紐指標、背光板指標、電子商務指標是收漲，矽晶圓指標與USB IC指標也抗跌，操作上宜留意震盪回檔後止穩的電子個別族群，例如封測、PCB、IC設計等；金融也可考慮，台股多頭架構不變，逢回仍可留意電子的買點；至於抗跌上漲的非金電族群，宜趁著消息面有利多的帶動之下，分批轉進配置電子，會是比較靈活的做法。(編輯：龍彩霖)