【時報-台北電】美元下跌，周二紐約期金漲近1%；受惠於美元與

美債殖利率雙跌，同步推助金價為連兩日上漲，而市場預期美國聯

準會(Fed)有望降息的機率升溫，以及投資者靜待本周將出爐的一

連串經濟數據。(編輯：王思涵)

時報- 12/19NYMEX/COMEX 貴重金屬期貨收盤如下：

項目 12/19 12/18 漲跌

2月黃金(美元/盎司) 2052.10 2040.50 +11.60

3月白銀(美元/盎司) 24.32 24.11 +0.21

1月白金(美元/盎司) 965.80 954.30 +11.50

3月鈀金(美元/盎司) 1240.90 1199.40 +41.50

(商品行情網)

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