【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】上周聯準會突然轉向鴿派立場的效應持續發酵，但投資人觀望本周公布的關鍵通膨數據，周二美股主要指數溫和走高，延續近來的升勢。道瓊指數連續第5個交易日改寫歷史高點，並再創盤中歷史高點。標普500指數距離2022年1月創下的歷史收盤高點（4796.56點）僅差0.6%，一旦突破這個點位，將證實該指數自2022年10月觸底以來便一直處於牛市。那斯達克指數連漲第9天，並為2022年1月以來首次站上15,000點大關。

聯準會上周三會後宣布維持基準利率不變，並表明其緊縮周期已經來到終點，同時給明年啟動降息敞開大門。

跟進其他央行決策官員近來的「潑冷水」論調，亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）周二表示，有鑑於美國經濟仍然強勁且通膨降至2%目標的步伐緩慢，央行目前沒有降息的「迫切性」。

儘管如此，根據芝商所FedWatch工具，金融市場仍然押注聯準會最早於明年3月開始降息、降幅為25個基點的可能性達67.5%。

周二收盤，道瓊指數漲251.90點或0.68%，報37,557.92點。標普500指數漲27.81點或0.59%，報4,768.37點。那斯達克指數漲98.03點或0.66%，報15,003.22點。費城半導體指數上漲21.77點或0.53%，報4,125.56點。

標普500指數11大類股全漲，能源股漲1.22%，漲幅最大；其次為通訊服務類股漲0.92%。必需消費類股漲0.22%，漲幅最小。

重磅股方面，蘋果漲0.54%、微軟漲0.16%、亞馬遜跌0.18%、Alphabet漲0.63%、輝達跌0.94%、Meta漲1.67%。

羅素2000指數收漲1.9%，漲幅領先。小型股本月表現強勁，該指數自12月以來大漲近12%。

商務部公布，美國11月獨棟住宅開工數在11月激增18%，經季調後年率為114.3萬戶，創下1年半新高。美國住宅由單戶獨棟房舍佔大宗。此外，11月新屋開工數大幅成長14.8%，以年率計為156萬戶，遠超出市場預期的136萬戶，並創下6個月新高。

受此激勵，標普1500住宅建築指數和費城SE住房指數分別勁揚 1.6%和1.2%。

台股ADR僅聯電收黑，終場跌1.24%。台積電ADR漲0.91%、日月光漲0.99%、中華電信漲0.37%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數漲1.81%。

美國商務部將在周四發布第三季國內生產毛額（GDP）終值，周五發布個人消費支出（PCE）報告，其中將涵蓋所得增長、消費者支出以及最重要的通膨數據。

紐約證交所上漲與下跌股數比為4.68：1。那斯達克指數上漲與下跌股數比為2.85：1。

標普500指數有48檔成分股觸及52周新高、1檔創新低。那斯達克指數有200檔成分股觸及52周新高、82檔創新低。

美國交易所成交量總計為116.1億股，過去20日全日均量為119.7億股。