【時報-台北電】台股19日調節賣壓出籠，指數開平下殺，盤中一度重挫逾150點回測10日線，盤面上航運、鋼鐵族群各擁題材強勢抗空，推升指數跌點收斂，終場下跌75點，收17576點。美股最新收盤，樂觀氛圍帶動四大指數全面收高，其中道指表現強勁收高251點，可望激勵台股多軍士氣。元大投顧指出，由於市場情緒過於樂觀，使得聯準銀行總裁接連出面降溫，而最受Fed重視的通膨指標PCE(個人消費支出平減指數)22日公布，將成近期影響全球股市走勢的關鍵。此外，台股位處相對高檔，逢高調節賣壓日益加重，低基期的貨櫃海運、碳權概念及鋼鐵類股，分別因紅海危機運價上漲與國際鋼價開始走揚而成為輪動標的，短線上可依技術面偏多操作。
元大投顧表示，美股四大指數漲多跌少，但台股19日表現明顯與美股不同步，加權指數開盤小漲後隨即一路走跌，直至午盤過後才收斂跌幅。盤面上以海運、鋼鐵、防疫及碳權等傳產題材股走勢較為強勁，電子股則僅(2353)宏碁、(2376)技嘉、(2377)微星等AIPC概念股有所表現，終場加權指數下跌75.48點以17576.55點作收。
美股最新收盤方面，因Fed轉趨鴿派的影響持續發酵，四大指數全面走揚，其中道瓊指數上漲0.68%、Nasdaq指數上漲0.66%，費半指數上漲0.53%，或有助台股早盤表現。
Fed上周維持利率不變，元大投顧分析，利率點陣圖顯示多數官員預期2024年至少降息3次，更令市場意外的是Fed主席鮑爾會後記者會的偏鴿言論，使得原已位居高檔的美股得到再次攻高的動能，道瓊指數與費半指數相繼創下歷史新高，標普500指數也離歷史高點僅一步之遙。不過，正因投資人過於樂觀的情緒，也逼使芝加哥、克里夫蘭與紐約等聯準銀行總裁接棒出面降溫，不斷提醒大家「何時降息」並非現階段政策討論焦點，何時能確保實現通膨2%的目標才是關鍵。也因此最受Fed重視的通膨指標PCE(個人消費支出平減指數)，即將於台北時間12/22(五)晚上9點30分公布，勢必將成為近期影響全球股市走勢的關鍵。
元大投顧進一步指出，「逆風吹、塵初揚，蟄伏待馬壯」，近期位處相對高檔的台股，逢高調節的賣壓有日益加重的跡象，例如12月上半月漲幅較大的記憶體、IC設計、矽智財、封測等類股，都有籌碼鬆動的情形，需待時間沈澱後再伺機擇優布局為宜。相形之下，低基期的貨櫃海運、碳權概念及鋼鐵類股，分別因紅海危機運價上漲與國際鋼價開始走揚而成為輪動標的，短線上可依技術面偏多操作。至於電子股部分，由於「CES2024」即將於1/9~1/12在美國拉斯維加斯開展，相關的AIPC概念股將具題材效應，也是近期可多加留意的選股方向。(編輯：即時組)
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