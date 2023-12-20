中國大陸因爆發黴漿菌等呼吸道傳染病疫情，帶動抗生素需求，加上美系客戶庫存去化回補，法人預期，松瑞藥（4167）營運有望受惠，本季營收將重回近五季高峰，另因毛利率較佳的抗生素厄他培南占比拉高下，皆有利於產品毛利率改善，並挹注業績增長。

松瑞藥11月營收繳出1.03億、年增100.58％的佳績；松瑞藥表示，近月營收回升，主要是美系客戶歷經近一年的庫存去化後，需求回升，主要來自厄他培南，該品項已是公司主要營收來源，訂單能見度可到年底，明年需觀察美系客戶的表現，確認營收是否成長，但長期需求看法正向，不排除再擴產可能。

法人指出，松瑞藥已逐步揮別營運谷底，聚焦在培南類抗生素研發，並擁有抗生素一條龍模式製藥廠。

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