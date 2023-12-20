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上游磊晶廠全新（2455）受惠於數據中心由銅線轉光纖需求增強，預期2024年進入放量收割期，另隨著手機市況復甦，需求逐步回溫，全新11月營收3.26億元，月增2.85％、年增1.21倍，創下26個月新高，隨著PA需求升溫，將帶動整體營運，全新第四季旺季效應可期。

數據中心業者正加速銅線轉光纖傳輸方式，機房逐漸朝向400/800G高速傳輸規格邁進，以因應數據巨量資料需求，全新與客戶合作開發400G VCSEL光收發模組已驗證，客戶已進入量產，預期2024上半年放量；法人表示，推升營收成長的動能仍來自射頻產品，原因有美國IDM廠近期認證全新機台的態度較積極，加上英國同業連年虧損亦間接有利於全新爭取訂單。

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