上游磊晶廠全新（2455）受惠於數據中心由銅線轉光纖需求增強，預期2024年進入放量收割期，另隨著手機市況復甦，需求逐步回溫，全新11月營收3.26億元，月增2.85％、年增1.21倍，創下26個月新高，隨著PA需求升溫，將帶動整體營運，全新第四季旺季效應可期。
數據中心業者正加速銅線轉光纖傳輸方式，機房逐漸朝向400/800G高速傳輸規格邁進，以因應數據巨量資料需求，全新與客戶合作開發400G VCSEL光收發模組已驗證，客戶已進入量產，預期2024上半年放量；法人表示，推升營收成長的動能仍來自射頻產品，原因有美國IDM廠近期認證全新機台的態度較積極，加上英國同業連年虧損亦間接有利於全新爭取訂單。
＊【權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之】
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：