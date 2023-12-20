華擎、技嘉熱門權證

台股19日拉回整理，盤面電子傳產資金呈現翹翹板狀態，法人認為，短線資金需再度回流電子主軸抬人氣信心，較有利於台股後續上攻衝高，相關類股可留意AI題材加持的華擎（3515）、技嘉（2376）等。

華擎即將於今年第四季後陸續出貨採用NVIDIA GPU架構的高階AI伺服器新品，後市動能因此備受市場矚目，而法人也關注華擎後續是否有機會切入NVIDIA的消費型顯卡市場，進一步搶食更多的電競商機。

法人看好，華擎2024年預期毛利率增加，主因AI Server明年第二季開始出貨，加上VGA毛利率提升，以及Server和IPC比重往上提升，對毛利率將有正面幫助。此外，華擎目前還有數個AI伺服器專案開發中，預期明年中出貨，將占整體伺服器營收比重2～3成，看好伺服器業務將扮演明年主要成長動能。

技嘉以Gigabyte為自有品牌生產主機板起家廠商，為全球第二大主機板廠商，也是國內第二大主機板與顯示卡品牌廠。近年公司成立次品牌AORUS製造及銷售電競產品。目前電競NB需求仍佳，加上AI Server受輝達GPU出貨改善而第四季逐漸放量，有助技嘉業績穩定提高，未來展望正向。法人預估，第四季雖進入MB淡季而出貨下滑，但AI需求仍高，使得Server出貨快速成長，以目前趨勢來看，有望季增20％。