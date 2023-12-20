本文探討臺灣股票市場於2020年3月23日實施盤中逐筆交易制度，對現貨市場的價格效率性、波動性及流動性的影響。研究方法分別採用Hou and Moskowitz（2005）衡量價格效率性、GARCH（1,1）模型衡量波動性以及Karolyi, Lee, and van Dijk（2012）衡量流動性，再透過縱橫迴歸模型分析此交易制度的實施對上述市場品質等變數的影響。

實證部分為了進一步探討股本是否會對結果造成差異，本文分別採用臺灣50及中型100指數的成分股進行實證分析，並以制度實施的時間點前後兩年作為研究期間。

研究結果指出，無論股本大小，盤中逐筆交易制度的實施不但能提升個股反映整體市場資訊與流動性外，且不會傷害穩定性。最後使用道瓊成分股進行的雙重差分法也支持上述結果的穩健性。

作者：*中國文化大學財務金融學系教授洪瑞成、中國文化大學財務金融學系助理教授蕭奕凡、中國文化大學財務金融學系研究生陳旻勤

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發表人：陳旻勤