高科技整合工程廠巨漢系統科技（6903）於19日向櫃買交易中心遞件申請股票上櫃交易，該公司營運已經涵蓋半導體、光電、電子零組件、太陽能與生技等領域，近年並且已加入12吋晶圓廠的產業供應鏈，今年前三季每股稅後純益10.31元，雖然低於去年水準，但該公司看好未來，在5G、AI潮流將驅動高科技業增加資本資出，營運可望保持穩健成長表現。

巨漢除承攬高科技業無塵室及機電、消防、空調工程外，也參與公共工程建設，今年前三季合併營收21.83億元，營業利益7.86億元，稅後純益6.25億元，每股稅後純益為10.31元，低於去年同期的29.4元（以去年股本計算）。

巨漢系統科技成立於1989年，高科技業客戶，已涵蓋半導體、光電、電子零組件、太陽能與生技等領域，近年並已加入12吋晶圓廠的產業供應鏈，今年下半年更進一步跨入儲能電池領域，充份掌握國內高科技產業發展趨勢。

展望未來，巨漢系統科技表示，在5G、AI潮流將驅動高科技業增加資本資出、ESG與碳中和議題衍生新商機，以及2024年啟動打造第三代半導體國產化等新契機下，國內高科技業對於機電整合及無塵室工程施作可望形成良好需求，巨漢將持續整合核心技能奠定多元化競爭利基，且擴大數位科技應用以建構智慧工程施工平台，對於政府推動的指標性公共工程包括智慧建築、綠建築等，亦會適時的多元布局，以擴大營收來源，期許營運表現保持穩健成長走勢。

巨漢除了深耕高科技業，亦參與包括鐵道局台南車站地下化工程、台中花卉博覽會興建工程與中台灣產業創新研發專區等公共工程建設，承接指標性的最有利標公共工程，近年來已是公司重點營運項目，未來將持續強化公司在公共工程競標上的競爭力並擴展產業布局多元化，使業績保持穩健。