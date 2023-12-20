研華（2395）19日召開重大訊息記者會，該公司取得桃園華亞段土地，將擴充台灣產能。展望2024年，研華預估明年上半年業績表現平淡，下半年隨著新專案訂單大量出貨，業績可望恢復增長，預估2024年營收年增率為高個位數百分比。
研華總經理暨發言人陳清熙表示，經董事會決議，將向關係人研本投資公司購置桃園龜山華亞段9地號土地案，主要目的為因應研華長期發展藍圖，台灣製造基地擴建，符合地緣政治考量及全球製造版圖規劃，符合產能策略需求。
研華指出，華亞段9地號土地屬「第五種產業專用區」，建蔽率70％、容積率420％。依據「產業專區規範」目前無法過戶，預計2026到2027年取得建照後始能過戶。故交易流程為簽約後支付土地簽約款2億元，土地過戶後再支付16.8億元，過戶前的土地相關持有稅賦由目前持有方負責。
研華主要製造基地包括台灣、中國大陸昆山及日本北九州，其中台灣與中國大陸各占45％，日本占8％，外包產能占2％。陳清熙指出，研華昆山及台灣產能未來將各占40％，日本擴大產能後加上外包產能合計將接近20％，因此，有必要擴充台灣製造基地。
研華前11月營收597.56億元，較去年同期營收減少5.31％，區域別表現以日本市場表現較佳，年增13％。而中國、台灣及新興市場營收呈雙位數衰退；北美及歐洲市場亦為個位數微幅年減。事業群表現方面，僅嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）表現較去年持平，其餘事業群則皆較去年同期衰退，表現較疲弱。
展望後市，研華認為，目前中國大陸市場11、12月表現回溫，但整體來看明年上半年還是較為平淡，預料下半年專案訂單大量出貨，才會恢復增長，2024年業績預估高個位數百分比成長。
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