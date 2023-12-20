聖暉*（5536）集團旗下高科技廠房氣體供應系統解決方案商銳澤實業（7703）將於21日以每股105元參考價登錄興櫃交易，銳澤總經理周谷樺表示，今年前十月每股稅後純益7.21元，雖低於去年同期，但隨半導體產業重返成長週期，2024年營運將重新回到2022年歷史高峰水準，明年並將拓展海外據點，先以日本及新加坡為主。

銳澤名列台灣前三大半導體氣體二次配管工程之市場地位，公司成立於2007年係以氣體二次配管工程之業務起家，銳澤表示，由於半導體客戶持續投入研發優化製程生產良率，以及進行廠內產能調度與生產製程轉換而需進行二次配拆移機服務，奠定公司於二次配工程具備基本剛性業務需求，2022年營收二次配工程占比近5成，公司近年積極拓展主系統及Turnkey（高科技產業用氣體供應系統整合工程）統包業務並獲得成效2023上半年度主系統及Turnkey營收占比已逾4成。

周谷樺表示，銳澤掌握半導體產業氣體供應系統解決方案關鍵技術，擁有高度客戶覆蓋率，遍布全台共九個據點能提供在地化即時服務，2021年加入聖暉集團增加資源整合效益等優勢，統整建構公司關鍵核心競爭力。

周谷樺強調，今年雖然半導體產業降溫，而影響全年營運表現，今年前十月每股稅後純益7.21元，但隨半導體產業明年重返成長週期，估計銳澤2024年全年營收及獲利表現，可望重新挑戰2022年每股稅後純益17.76元的歷史高峰水準。

周谷樺也指出，銳澤邁入下一個成長期，除規劃擴大氣體供應主系統與Turnkey統包接案，同時積極拓展客戶產業多面向，現已切入面板、化工等領域未來將擴大服務廣度，另規劃隨主要客戶同步發展海外市場，預計2024年成立海外事業部門，以日本、新加坡為首要目標逐步拓展海外市場。隨著2024年國際半導體廠陸續啟動擴建計畫、以及設備資本支出成長條件下，有望為公司未來營運挹注更為明顯的成長動能。