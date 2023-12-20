新建（2516）業績撐盤，法人看好今年獲利成長及未來營運，逢低承接，19日在觸及5日均線後反彈，盤中一度挑戰今年高點14.95元，惜因浮額多未能突破，收盤14.75元，仍站上所有短期均線之上。短期周線、月線及季線維持上升趨勢，9日KD值趨勢持續往上走高，市場看好今年獲利明顯成長下，量能保持高檔，預期短線上仍有挑戰15元的實力。
前瞻計畫釋出公共工程訂單規模幾乎多了1倍，營造廠可以篩選利潤較好的訂單，目前在手未交訂單量達到340億元，未來二～三年業績無虞。
新建（2516）業績撐盤，法人看好今年獲利成長及未來營運，逢低承接，19日在觸及5日均線後反彈，盤中一度挑戰今年高點14.95元，惜因浮額多未能突破，收盤14.75元，仍站上所有短期均線之上。短期周線、月線及季線維持上升趨勢，9日KD值趨勢持續往上走高，市場看好今年獲利明顯成長下，量能保持高檔，預期短線上仍有挑戰15元的實力。
前瞻計畫釋出公共工程訂單規模幾乎多了1倍，營造廠可以篩選利潤較好的訂單，目前在手未交訂單量達到340億元，未來二～三年業績無虞。
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