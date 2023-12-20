毛寶（1732）受到明年新冠肺炎疫情恐加劇、防疫概念股大漲的消息面利多激勵，19日開盤不久即攻上32.1元漲停價位，並鎖死至終場，成交量放大至7,553張，收盤時並高掛1.6萬張買單。去年底創33.4元波段高點後一路盤跌，11月跌至最低22.75元，12月以來大陸多種疾病流行、防疫概念股再起，出量上攻後拉回整理，19日長紅K帶動線型多頭排列、KD低檔黃金交叉，若量能不墜，可望超越前高32.75元。

前三季每股淨損0.02元，流行性疾病等疫情變化，為影響後續股價勢的主要關鍵。

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