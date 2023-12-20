通貨膨脹壓抑民眾服飾消費預算，品牌客戶消化庫存的逆風雖減仍在，鑒於市場需求還未完全恢復，機能布及成衣廠興采（4433）、福懋（1434）預期客戶下單仍以短單為主，估要到明年上半年，品牌廠需求才會陸續回籠，行業景氣要到明年下半年才能真正開始回溫。
通膨、升息等因素造成今年服飾消費衰退，成衣業者估，缺口達20％～30％。
福懋旗下各事業群今年前三季聚胺／聚酯梭織布事業群營收91.96億元、年減18.9％；聚胺／聚酯簾布事業群營收30.56億元、年減41.4％；油品事業部營收84.44億元、年減3.9％；其他事業群營收13.27億元、年減17.3％。
預期需求將逐步復甦，福懋指出，長纖明年營收有望低雙位數成長，油品事業部預估可成長約8％，輪胎簾布產品預估要到明年第二季才會好轉。
全球主要品牌服飾廠今年財報顯示已見需求復甦，不過通膨仍對服飾消費有一定的壓抑，部分成衣業者認為，明年成衣市場需求雖可回溫，預估景氣要到2025年才能恢復過往的成長力道。
興采為機能性環保布料供應商，今年外銷布料與成衣銷售大約下滑3成。興采指出，目前外銷市場不論是布料或是成衣，持續面臨全球需求減少、品牌消化庫存的逆風，估要到明年下半年，品牌商需求才會陸續回籠。
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