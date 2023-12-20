日本新日鐵有意併購美國鋼鐵，恐帶來美國鋼市重整效益，台灣鋼鐵業者密切關注，但包括中鋼（2002）、燁輝（2023）等領導廠認為影響有限，要同業免驚。中鋼認為，自家鋼材並未直接銷美，預估受影響不會太大；燁輝則表示，自家產品鍍鋅、烤漆鋼板等，並非美鋼或新日鐵的主力產品，自認日、美兩大鋼廠整合，燁輝生意受影響程度也有限。
據外電報導，新日鐵擬砸近150億美元買下美國鋼鐵，若交易能談成，新日鐵集團的粗鋼年產能有機會站上1億噸，將躍居全球第二大，台灣業者也擔心鋼鐵產業版圖重組，可能影響對美外銷的生意。
中鋼表示，由於並無直接出口到美國的鋼材，預估相對受影響層面較少，透過墨西哥加工轉售到美國的電磁鋼片則是中鋼的強項，短期內競爭力也難被取代。
至於以出口為主的燁輝則表示，新日鐵併購美鋼影響層面廣，但主要是在鋼材，燁輝主力產品為鍍鋅、烤漆，競爭對手是越南、韓國的業者，並非新日鐵及美鋼，客戶群不同因此不會直接受到衝擊。
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