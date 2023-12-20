長榮航（2618）19日公告預計斥資不超過3.54億美元，將機齡十年內的14架777-300ER進行客機客艙升級，預計2026年開始改艙作業，包括全艙等座椅、娛樂系統、客艙環境將同步升級，並因應未來市場需求，增加皇璽桂冠艙座位數。

同時，長榮航2026年將導入空中巴士A350-1000客機，除了機身配置之勞斯萊斯發動機外，另外將採購五具Trent XWB97的備用發動機，金額不超過2.82億美元，以因應營運維修需求。

長榮航的14架777-300ER客機客艙升級案子，將交付Safran Seats S.A.S.、Safran Seats USA LLC、RECARO Aircraft SeatingGmbH & Co. KG及Panasonic Avionics Corporation等業者進行改艙。

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