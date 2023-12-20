石塑地板廠美喆-KY（8466）19日舉辦法說會，執行長王傳漢表示，受惠下半年北美SPC石塑地磚市場業務接單接連斬獲，包括北美大型量販通路客戶SPC訂單已於11月逐步出貨認列，再加上12月北美大型經銷商通路客戶對於SPC下單力道更優於公司預期，明年營運成長可期。

美喆指出，今年第三季整體毛利率已回升至19.69％，第三季營業利益達4,065萬元，本業擺脫連續三季虧損並正式轉盈。

王傳漢表示，隨北美市場開拓成效，第三季北美營收占比達27.65％，相較去年同期的17.32％進一步增加。另外已精進台南廠生產學習曲線、提高產能稼動率，尤其目前北美兩家大型客戶接單量體來看，有助於逐步放大台南廠經濟規模效益，有望重返集團過往獲利水準，並進一步墊高成長空間。

展望未來，王傳漢指出，看好北美為未來營運成長亮點，持續與當地客戶進行新款SPC石塑地磚產品送樣，進一步深化合作。另也持續深化石塑地磚研發設計能力，結合循環經濟環保概念及輕量化等面向，並透過參加知名重要展會等，增添台灣、日本等地區業務接單。

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