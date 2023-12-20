合成皮革需求逐年成長，據Grand View Research報告指出，全球市場規模從2022至2030年的年複合成長率將達8％，至2030年市場規模將達668億美元，其中鞋類產品覆蓋範圍擴大將是市場的主要驅動力，加上「禁」真皮各種組織對動物權利意識增強，有助拉抬合成皮革替代需求，法人看好合成皮專業廠三芳（1307）、富林-KY（1341）、信立（4303），及Pu合成樹脂永捷（4714）營運發展添利。

三芳品牌客戶包括Nike、New Balance、PUMA、亞瑟士等運動鞋品牌，前11月營收93.33億元、年減6.87％。三芳布局回收再生纖維、先進薄膜與水性無溶劑人工皮革的研發與生產，吸引國際品牌導入下一代減碳材料產品應用。

富林生產乳膠皮、柔軟皮、膠布，生產基地為越南同奈廠、海防廠；前三季EPS為3.46元。COACH訂單仍為銷售主力，配合環保政策，採用回收材料，品質獲得COACH確認合格。伴隨供應鏈南移，越南基地效益發揮；搭配PVC原料行情趨緩，有助毛利率表現。

信立生產基地包括台南PVC廠、台南PU廠。永捷表示，結合集團資源，與信立上下游整合規劃，縮短開發期，強化開發新客戶及環保性產品。除既有產品訂單回溫，環保材水性高固無溶劑及耐米黏土及碳管（石墨烯）兩大材料產品線，看好是推升未來業績的主力動能。

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