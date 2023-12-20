商億-KY（8482）19日舉辦線上法說會，董事長謝智通指出，在高端家具需求疲弱下，商億前三季營收下滑近3成；他強調，2023年是家具業生存年，但從2024年接單看增10％～20％估，業績有望回復到2022年水平。

商億今年前三季營收27.47億元、年減29.3％，稅後純益3.29億元，幾乎較去年同期砍半，EPS為3.06元。謝智通表示，整體市場需求下降3成，其中中低價家具減幅更高達5～7成，所幸商億過去幾年表現受客戶肯定，尤其美中貿易戰導致產品輸美關稅提高20％～25％。為解決非中國生產需求，在經考察墨、越、柬等國後，決定在柬埔寨設廠。

謝智通說，柬埔寨有12條產線，今年稼動率已達3成。他強調，商億與其他同業最大優勢就是柬埔寨新廠可為客戶省去20％～25％關稅，以目前商億商模客製化，從開發設計到接單製造出貨都是一條龍，至少為客戶省掉10％成本，加上今年更新增包括餐桌廚櫃等硬家具客製生產出貨業務，明年有望成為新動能。

此外，2021年疫情期間美國戶外家具需求意外成長3～4成，商億柬埔寨廠也成立outdoor部門做產品客製，目前已有三家大客戶產品投產，接著還有新客戶投入，謝智通表示，今年前三季營收雖下滑3成，但明年有機會成長10％～20％，接近2022年水平。