瑞昱2023年季度營運概況

網通晶片廠瑞昱(2379)積極搶攻車用領域，目前車用乙太網路已獲車規認證，並導入不少品牌車廠設計，具備AI降噪功能的Codec產品也正切入汽車應用中；瑞昱發言人暨副總經理黃依瑋指出，車用半導體研發、認證需要長期耕耘，瑞昱自五年前便開始布局，近期漸有斬獲。

另外，在AI領域瑞昱也不曾缺席，並強調「瑞昱沒有AI晶片，但是所有晶片都有AI！」，Auto、AI雙通道發展，搶進未來高速發展領域。

瑞昱19日攜手台師大揭「AI多媒體與智慧物聯網」實驗室；黃依瑋分析，人才培育與車規認證一樣，需要長時間、計畫性進行培養、布局。

五年前，一、二線車廠或是車用OEM公司沒有聽過瑞昱，但經過這幾年的努力，乙太網路已獲得車規認證，車廠也希望瑞昱提供如Audio、DSP等額外配備提供整體解決方案。

黃依瑋透露，車用電子要求的是No Defects，有別於消費型產品有良率的容錯率存在，因此晶片設計必須要重頭來過。

車用乙太網路為下一個利基市場，由於電動車全數採用乙太網路，油車具備LEVE 1也都有用，因此到2024年至2025年新車將有超過一半都是車用乙太網路；瑞昱在該領域布局多年，車用乙太網路產品將滿足客戶寬頻、性能高和功耗低需求，有望成為市場主要競爭者。

儘管瑞昱沒有介入AI、伺服器數據中心，不過黃依瑋提到，瑞昱的每個晶片都有AI！電視晶片、車用通訊、交換器中都有邊緣AI的應用，持續透過邊緣AI的發展，在智慧邊緣和雲端伺服器間提供更佳的方案，未來也將開發內建AI功能的工具方案。

瑞昱與臺師大之產學合作，將會提供相關系統實作課程所需的軟硬體開發平台，其中計有200套AMB82 MINI開發板，係瑞昱最先進的AI邊緣計算裝置。

瑞昱並且開設AIoT的推廣課程，推出「蟹逅物聯網」計畫，由瑞昱業師與臺師大校內教授共同執行，編寫AIoT推廣教材，提供學生學習與實作機會。