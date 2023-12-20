玖鼎電力（4588）股票上市申請案11月28日經證交所同意上市契約，日前公告辦理IPO上市前現金增資發行新股390萬股，暫定每股45.88元，預計募集1億7893萬2千元。

專攻電力資訊的玖鼎電力主要產品為智慧電網、電力監控設備、電能管理系統等三類；111年營收7.15億元，成長96％，智慧電表達5.15億元，年成長182％，三項產品分占營收72％、17％、11％，今年前11月自結營收9.96億元，年增53.53％；

111年迄今玖鼎營收大幅成長，主要受惠台電智慧電表走向大量建置前期階段，訂單快速增加。預計至125年國內智慧電表成穩定市場，每年需求約150萬具。

玖鼎電力的經營團隊來自工研院，總公司設於竹科，團隊深耕智慧電表、電力監控、電能管理領域多年，具完整產品開發、系統整合、大量生產技術能量。目前玖鼎的電力資訊產品廣泛用於工商業、高科技廠、機關學校之配電盤、電力監控系統，逾15年運轉經驗，穩居為國內電力資訊技術與產品的領導廠家。

今年隨著智慧電表大量出貨，獲利也明顯上揚，玖鼎前三季營收8.3億元，年增76.3％，稅後淨利1.23億元，淨利成長逾八成，每股盈餘3.17元，展現強勁獲利成長力道。

#電力監控 #智慧電表 #電能管理 #玖鼎電力 #辦現增