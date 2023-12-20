國產鋰電池芯、模組、系統產品製造商－迪吉亞節能科技專攻大容量磷酸鐵鋰電池芯，並以一條龍模式向下整合發展各類應用系統產品，專攻電動車、儲能等應用市場，因應國內外鋰電池市場需求，今年迪吉亞的鋰電池商品採更彈性化的供應鏈策略，聚焦儲能、電動巴士、冷鏈物流車等三大應用商機。

針對冷鏈物流車應用市場，近期迪吉亞節能再推出更高性價比的冷鏈物流車用第三代「純電冷凍系統」，目前積極與國內大型冷鏈物流業者進行物流車實車路測，在全球加速落實淨零碳排倡議，碳稅、碳費、碳權交易制度即將上路之際，純電冷凍系統可協助冷鏈物流業者減少碳排、邁向ESG碳中和目標，最直接效益是立即省下大量油錢。

迪吉亞公司指出，目前市面上一般冷凍物流車皆以引擎帶動壓縮機致冷凍，首要缺點是耗油，當物流車在裝、卸貨物、怠速時須一直發動引擎，虛耗油錢；其次，冷鏈物流車出發後，一直發動引擎，引擎須同時負載冷凍機，增加引擎負荷，降低引擎壽命與效能；再者，由於傳統冷鏈物流貨車較不環保，增排PM2.5及CO2，將面對可觀的碳費及碳稅等成本上升壓力。

迪吉亞公司以5噸貨車搭載14.5呎冷凍倉的經濟效益作分析比較，加裝純電冷凍系統的冷鏈物流車每升柴油跑8公里，傳統冷凍物流車每升柴油跑5.5公里，以每天工作里程180公里計算，可日省油10.2公升，日省油錢285元，減10度純電冷凍系統每日電費20元，日淨省油錢265元，1年可約省9.5萬元，預計3年可回收「純電冷凍系統」的設備投資額。

第三代「純電冷凍系統」的電池容量設計規格有4.5KWh、10.5KWh，冷藏規範分為0°C以上、-20°C等兩種，自主設計關鍵三電系統軟硬體，電控設計採逆變器AC/DC、回充系統、充放電系統，以獨立引擎帶動冷凍系統運行。

迪吉亞強調，「純電冷凍系統」主要優點：一、效率高－電壓穩定、安全、功率高、冷凍快、噸位愈大省愈多。二、不怕臨停、引擎怠速問題。三、保鮮度高。四、保護引擎－加強動力、增強爬坡力、提高40％功率及壽命。五、冷凍物流可客製化或舊車加裝純電冷凍系統，操作簡便，性價比高，並提供電池芯5年或循環充電3,000次的保固服務。