時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤)

項目 12/19 12/18 漲跌

1月RSS3 165.60 164.80 +0.80

1月RTSR20FOB 144.50 145.00 -0.50

(鄧凱綺)(商品行情網)

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