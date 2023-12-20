時報-CBOT穀物期貨

項目 12/19 12/18 漲跌

3月小麥(美分/英斗) 622.75 617.00 +5.75

3月玉米(美分/英斗) 472.75 477.00 -4.25

1月稻米(美元/英擔) 17.24 17.39 -0.15

1月黃豆(美分/英斗) 1312.50 1327.00 -14.50

1月黃豆油(美分/磅) 50.73 50.64 +0.09

1月黃豆粉(美元/噸) 403.20 412.80 -9.60

(倪淑茹)(商品行情網)

#黃豆 #英斗 #穀物 #期貨 #CBOT