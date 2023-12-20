萬海近年財報

萬海航運（2615）斥資逾百億元，建設高雄港第五貨櫃中心第79～81號碼頭，面積合計達40.9公頃，將打造為新世代貨櫃基地，預計在2026年逐步整建完成並投入營運後，整體作業面積提升為2倍，未來作業量可達200萬TEU。

萬海向台灣港務公司承租的高雄港第五貨櫃中心第79～81號碼頭，19日進行「高雄港第79-81號碼頭櫃場工程動土祈福典禮」。港務公司說明，萬海航運本次租期為20年，期滿得續約一次，最長可達30年。

萬海自1987年承租高雄港第42號碼頭，至1994年搬遷至63～64號碼頭。港務公司表示，萬海原本的貨櫃碼頭已經飽和，為擴展經營規模，再與高雄港務分公司承租第79～81號碼頭及後線櫃場；未來將配置遠端控制橋式起重機、門式起重機及智能化管制站，將五櫃打造為自動化碼頭，提升作業安全及效能，並大規模導入碼頭電能曳引車、電動堆高機。

港務公司表示，萬海為全球第11大航運公司，在高雄港年均作業量至少有100萬TEU以上，對於鞏固高雄港貨櫃量極具貢獻。萬海藉由這次投資建置新一代第五貨櫃中心79～81號碼頭契機，以高雄港為全球母港永續經營，爭取近遠洋航線及布署多元轉口貨源；預計2026年整建完成並投入營運後，未來作業量可達200萬TEU。