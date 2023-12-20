日盛投信2024年台股投資展望

日盛投信19日舉辦2024年投資趨勢展望，認為2024年全球經濟成長放緩、降息機會浮現，觀察歷年台股自停止升息到第一次降息，上漲機率接近70％、漲幅達5.3％，美國預期明年下半年降息，台股明年底部可能落在第二季，之後一路看好震盪走高，預期指數區間落在15,500～18,700點。

日盛投信總經理高福乾表示，2024年投資有五大展望：一是殖利率下行支持股債齊揚、二是全球經濟成長放緩降息時機到、三是下半年進入降息循環具資金行情、四是美元走貶有利新興市場資產表現、五是半導體AI成長周期啟動使股價漲勢欲小不易；至於5大看好產業，包括AI 2.0概念、邏輯晶片與晶圓代工、伺服器、NB產業、手機概念股。

國內投資主管陳思銘指出，11月加權指數上漲1,432點，單月漲幅8.95％，後續搭配企業財報表現良好、獲利展望佳，加上選舉行情支撐，且近期台美科技龍頭企業表現正向，看好科技產業庫存來到尾聲，2024年可望迎來復甦。而展望成長最大的族群，還是聚焦AI相關供應鏈，其次為半導體產業供應鏈，投資布局也會聚焦在此兩大族群。

美元指數在聯準會停止升息下，隨10年期債券殖利率下滑而走貶，已跌破年線，有利風險性資產價格上漲，尤其新興市場貨幣及資產表現。台股方面，手機應用緩步復甦，2023年企業獲利可望上修至3.04兆元，雖年衰退22.1％，但明年科技產業庫存將回到正常水位，預估上市櫃企業獲利重回正成長達3.5兆元、年增17.2％。

副總經理高子敬指出，通常股市多頭會持續三年、空頭則是一年，2023是多頭第一年，預期明年牛市續行，AI不只引領今年主要行情走勢，未來十年都將是主軸，只是明年從1.0進化到2.0，根據統計數據，半導體AI產業成長周期啟動時，股價漲勢才剛開始。

通膨對股、債負面影響正在逆轉，展望後市低通膨和軟著陸預期將推升股票及債券資產看漲。2024年可望醞釀並出現更多的通縮訊號，預期時至2024年底美國核心通膨應可回落至2％～2.5％。IMF預估全球經濟增速，將從2022年的3.5％放緩至2023年的3％、2024年的2.9％，全球經濟成長將在明年放緩，有利於降息臆測與債市表現契機。