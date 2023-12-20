臺灣證券交易所統計，台股ETF目前有158檔，資產規模衝上1.84兆元，歷史新高，自2013年來、近11年，資產規模翻12.51倍，另外，近年來投資人熱愛高股息ETF，也推升今年到12月19日止，累計成交值達3.3兆元，為歷年首度突破3兆元大關、近11年激增10.73倍。
另證交所也統計，台股ETF今年來到12月18日止，已經大增超過6,655億元，其中，00929復華台灣科技優息（今年6月1日上市）以及國泰永續高股息00878都各增千億元，另群益台灣精選高息00919，增加835億元、則比去年增4,224倍，寫下台股ETF「長胖」的最新紀錄。
證交所以「台灣人投資上市ETF資產規模，相當於建造20座台北101」來形容其規模的壯大。最新ETF受益人數也達到709萬人，持續攀升高峰。
近年來投資人熱愛高股息ETF，台股ETF規模一路暴衝，證交所統計，2013年ETF資產規模僅有1,359.68億元，但近日已飆高至1.84兆元，11內之間翻了12.51倍。
證交所統計，目前ETF資產規模前十高標的中，有六檔為台股高股息，加計陸股高息則為七檔ETF；資產規模前三名分別為：0050元大台灣50近逼3,100億元，0056元大高股息及00878國泰永續高股息都超過2,400億元，這三檔ETF今年來各增加565億元、747億元、1,045億元，今年來增加22％、43％及76％。
隨著ETF規模日益龐大，再加上台股高息特色受到存股族青睞，也推升ETF成交值暴衝，今年到12月19日止，累計成交值達到3.3兆元，為歷年首度突破3兆元大關，不但遠超過2022年全年的2.936兆元，更較2013年僅2,817.49億元激增10.73倍。
中信投顧指出，國內ETF基金規模佔大盤市值的比重持續攀升，未來潛在成長空間龐大，今年以來市值大增的ETF多數是高股息ETF，一方面突顯投資人偏好的轉變，另一方面也代表ETF的重要性與日俱增，而ETF成份股的調整，對個股漲跌的影響將持續放大。
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