國賓飯店（2704）19日舉行法說會，由於台北國賓、高雄國賓陸續啟動危老改建，餐飲遷址營運，僅售後回租的新竹國賓住房與餐飲持續營運，導致今年前三季營收衰退，但業外投資收益增加推升稅後純益成長並創同期新高。

展望後市，國賓飯店表示，除了持續聚焦強化餐飲戰力外，並將推動資產活化，其中台北國賓改建後的酒店式精品宅「國賓皇琚」，目前已售出5成，預計2027年完工。

因台北國賓、高雄國賓陸續改建，國賓集團營收餐飲占79％、客房占比為18％，今年前三季合併營收9.7億元，年減6.6％，主要是因高雄國賓在今年1月底停業影響。

前三季稅後純益6.4億元，每股賺1.75元，年增約6.3倍、創同期新高，主要來自士電（1503）的股利挹注，及穩定股票投資收益等業外收益貢獻。

台北國賓飯店自去年10月啟動改建，並與日本Palace Hotel簽約，原址除了打造全新飯店「台北國賓皇宮酒店」之外，並推出酒店式精品宅「國賓皇琚」總計72戶。

新竹國賓飯店去年4月將土地建物出售給全球人壽，並回租20年繼續經營。受惠國境的開放，國際商務客的回流，目前的平均住房率已經達到了66％，接近疫情前的70％水準。

疫後全球旅行市場開始升溫，今年前三季來台旅客已經來到了436萬人，相較於去年全年不到百萬人次，出現顯著成長。另外，受惠觀光景氣復甦，今年前三季新竹國賓住房客源可見國際商務客陸續回流。

國賓飯店分析，今年前三季歐美旅客占比，已經由去年的2％升至了15％，亞洲旅客占比9％、日客也回升到了5％。