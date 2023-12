近期台電辦理小額綠電標售,以落實政府協助中小企業取得綠電的減碳政策初衷,然兩階段投標結果,這些公開標售的小額綠電標未全數售出,目前除了國內外各大品牌供應鏈要求協力企業付諸行動外,多數中小企業對淨零減碳目標仍持保守與觀望態度。

能源服務商-亞福儲能分析其原因,「目前綠電價格高於灰電,且多數企業不了解綠電轉供流程,致使企業使用綠電的意願不高。」然而,2050年全球淨零排放目標勢必影響各國產業發展策略,企業必須提早因應布局,避免未來綠電供不應求,導致減碳之路更加困難。

由於現階段碳權開發的認定標準不同,導致碳權的信用與品質引發爭議,然而碳權需求持續增加,市場更需要快速建立明確機制。

近年亞福儲能積極投入碳權開發,其專業團隊具潔淨能源、森林復育等領域專業知識,選定ARR(Afforestation, Reforestation and Revegetation)植林專案,相較於有爭議的REDD(Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation)更為可信。

亞福儲能自許為減碳領航者,率先開發及掌握碳權方法學,提供企業多種自然及科技碳權,協助導入數據與科學方法,揭露完善碳權履歷,且同時擁有國際標準Verra、Gold Standard等氣候專案開發能力,專案特性上皆符合多項聯合國永續發展目標(SDGs),截至2023年亞福已投入萬噸二氧化碳當量之減碳專案。

面對全球淨零減碳趨勢,亞福儲能致力協助企業規劃短、中、長期綠電策略,以期逐步降低範疇二的碳排。近期亞福協助在地企業冰點空調取得碳權,其來源及品質皆具高度保障。亞福儲能以多元能源服務商之定位,持續拓展服務範疇,協助企業透過探抵換專案,對減碳產生實際貢獻。