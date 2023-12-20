近期台電辦理小額綠電標售，以落實政府協助中小企業取得綠電的減碳政策初衷，然兩階段投標結果，這些公開標售的小額綠電標未全數售出，目前除了國內外各大品牌供應鏈要求協力企業付諸行動外，多數中小企業對淨零減碳目標仍持保守與觀望態度。
能源服務商－亞福儲能分析其原因，「目前綠電價格高於灰電，且多數企業不了解綠電轉供流程，致使企業使用綠電的意願不高。」然而，2050年全球淨零排放目標勢必影響各國產業發展策略，企業必須提早因應布局，避免未來綠電供不應求，導致減碳之路更加困難。
由於現階段碳權開發的認定標準不同，導致碳權的信用與品質引發爭議，然而碳權需求持續增加，市場更需要快速建立明確機制。
近年亞福儲能積極投入碳權開發，其專業團隊具潔淨能源、森林復育等領域專業知識，選定ARR（Afforestation, Reforestation and Revegetation）植林專案，相較於有爭議的REDD（Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation）更為可信。
亞福儲能自許為減碳領航者，率先開發及掌握碳權方法學，提供企業多種自然及科技碳權，協助導入數據與科學方法，揭露完善碳權履歷，且同時擁有國際標準Verra、Gold Standard等氣候專案開發能力，專案特性上皆符合多項聯合國永續發展目標（SDGs），截至2023年亞福已投入萬噸二氧化碳當量之減碳專案。
面對全球淨零減碳趨勢，亞福儲能致力協助企業規劃短、中、長期綠電策略，以期逐步降低範疇二的碳排。近期亞福協助在地企業冰點空調取得碳權，其來源及品質皆具高度保障。亞福儲能以多元能源服務商之定位，持續拓展服務範疇，協助企業透過探抵換專案，對減碳產生實際貢獻。
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